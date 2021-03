UPA para casos não Covid atendeu mais de 350 pessoas no fim de semana em Canoas

publicidade

Pelo menos 355 atendimentos foram realizados na UPA Liberty Dick Conter, no bairro Mathias Velho, em Canoas, no primeiro final de semana em funcionamento. A Prefeitura ressalta que a unidade, inaugurada na quarta-feira, é destinada exclusivamente a casos clínicos de pacientes adultos não relacionados à Covid-19. A unidade está localizada na rua Caçapava, 201, e a gestão é feita pela direção do Hospital Universitário, responsável também pela UPA Rio Branco.

Os usuários que tinham a Clínica de Saúde da Família Caçapava – onde funciona agora a nova UPA – como unidade de saúde de referência, devem procurar atendimento na Clínica de Saúde da Família Praça América (Av. Rio Grande do Sul, 420, bairro Mathias Velho). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está preparando a abertura de uma nova estrutura para absorver os pacientes da Caçapava.

Pacientes sintomáticos

Pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de Covid-19 devem procurar a UPA Rio Branco ou a UPA Boqueirão. Para os casos sintomáticos respiratórios leves associados à Covid-19, o atendimento médico é realizado, preferencialmente, nas estruturas de pronto atendimento externas, que funcionam junto das duas unidades.

Nos casos moderados e com sintomas graves, a triagem e o atendimento médico são realizados na estrutura física das UPAs. Em situações eletivas e sem caráter de urgência, a SMS aconselha que a população se dirija às unidades básicas de saúde (UBSs) de referência do seu domicílio.

Para pacientes pediátricos sintomáticos de Covid, a orientação é para que a população procure a UPA Boqueirão ou o Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Universitário. Já nos casos que não tenham relação com o coronavírus, pode ser procurado o Pronto Atendimento Pediátrico do HU.