Uruguai fecha as fronteiras com o Brasil até o dia 10 de janeiro

Após uma reunião com o Conselho de Ministros, o presidente Uruguaio Luis Alberto Lacalle Pou decidiu tomar dez medidas para conter o avanço da Covid-19. O projeto de lei foi votado neste final de semana. Entre as medidas está a restrição de reuniões por dois meses e o fechamento das fronteiras a partir desta segunda-feira até o dia 10 de janeiro.

Durante o período tanto estrangeiros quanto uruguaios que moram no exterior não poderão entrar no país. A medida não é válida somente para uruguaios que tenham adquirido passagens até o último dia 16 e o transporte de cargas.

As fronteiras já estavam fechadas, porém podiam ingressar uruguaios residentes e profissões específicas como pilotos de aviões, por exemplo. O Brasil possui seis cidades de fronteira com o Uruguai, todas no Rio Grande do Sul. São elas: Jaguarão, Santana do Livramento, Chuí, Aceguá, Quaraí, Barra do Quaraí.