Uruguaiana adota medidas para evitar lotação e garantir atendimento à pessoas com sintomas de Covid

Todas as consultas eletivas (casos sem urgência) nas unidades de saúde de Uruguaiana serão reagendadas em razão do atual cenário da pandemia na cidade. A medida será tomada partir desta quinta-feira até 31 de janeiro. O município enfrenta um aumento considerável dos casos de síndrome gripal e alto número de casos de infecção por Covid-19.

Os atendimentos que estavam marcados nesse período serão remanejados para a partir de 1º de fevereiro. Os pacientes serão, preferencialmente, avisados de forma presencial em suas residências sobre a alteração e já receberão a nova data da consulta.

Durante esses dias, as pessoas que procurarem as unidades de saúde devem, sem exceção, passar pela avaliação da escuta ativa com a enfermagem. Nesse momento, vão ser avaliadas as necessidades do paciente. Receberão atendimentos apenas os casos de urgência/emergência ou casos humanitários (pessoas que não podem retornar no dia seguinte; cadeirantes; idosos; autistas; e demais que integram o grupo).

A renovação de receitas de uso contínuo se dará, preferencialmente, sem a presença do paciente (levar a antiga e deixar para o médico fazer a nova). Os atendimentos às gestantes, testes do pezinho e demais testes e exames serão mantidos. Atendimentos odontológicos seguem normalmente, já que não devem participar ativamente das testagem e atendimento aos sintomáticos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que os atendimentos vão voltar à normalidade a partir de 1º de fevereiro.

