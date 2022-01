Uruguaiana analisa aumento de Covid-19 e argentinos que não podem retornar ao seu país

publicidade

O recente aumento de casos de Covid-19 e o fluxo de turistas em Uruguaiana foram temas discutidos em reunião realizada na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta terça-feira. De acordo com o setor de Epidemiologia da SMS, neste momento há 106 argentinos com Covid-19 isolados em três hotéis credenciados do município.

Mesmo sendo naturais do país vizinho, estando positivados pela Covid-19, eles são impedidos de retornarem ao país de origem até que apresentem exame negativo. O debate visou, principalmente, buscar alternativas e soluções para casos de estrangeiros que não possam sair do país.

Também foi exposto o atual cenário no município – com as unidades de saúde lotadas e grande busca por atendimento e testagem – e questões como a hospedagem de turistas contaminados. No encontro, ficou acertado que os laboratórios vão comunicar ao cidadão estrangeiro que tenha testado positivo para procurar o Consulado da Argentina. Além disso, a notificação à Secretaria de Saúde será feita com maior celeridade.

O encontro teve a presença de representantes da Secretaria de Saúde (SMS), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semude), Secretaria de Turismo (Setur), Santa Casa, Cievs Uruguaiana, Defesa Civil, Consulado da Argentina no Brasil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Reunião com a rede hoteleira

Uma reunião entre as entidades presentes e o Sindicato dos Hotéis também foi realizada. Nela, foram buscadas alternativas junto às empresas para o atendimento a essas pessoas, como protocolos sanitários, treinamentos e demais orientações necessárias.

A Polícia Federal se colocou à disposição para estabelecer um canal de comunicação com a SMS e informar sobre ingressos e saídas de estrangeiros que tenham sido contaminados com a Covid-19.