Uruguaiana anuncia retorno das aulas presenciais para 1º de julho

Uruguaiana anunciou, nesta quinta-feira, o retorno das aulas presenciais para o dia 1º de julho. A decisão durante encontro com o vice-prefeito Fernando Tarragó, os secretários de Educação, Maria Helena Bairros e de Saúde, Diego Cantori, e o promotor André Luís Negrão Duarte. O Ministério Público Estadual recomendou a retomada e tomou conhecimento das ações que têm sido desenvolvidas pelo município.

Segundo Maria Helena Bairros, retornarão no primeiro momento os alunos do bloco de alfabetização (1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental), 9º ano do ensino fundamental e o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Os demais alunos retornarão a partir de agosto, também em sistema escalonado e de forma gradual.

Na data da volta, segundo o secretário de Saúde, já terão se passado mais de 30 dias da aplicação da primeira dose da vacina. “No mês de maio disponibilizamos vacinas para os trabalhadores da rede pública e particular e ainda temos doses para esse grupo, caso seja necessário. Importante ressaltar que estudos técnicos comprovam 70% de imunização com a aplicação da primeira dose”, disse Diego. A presença do aluno em sala de aula não será obrigatória.

As aulas no interior do município continuarão ocorrendo somente de forma online e todas as escolas estarão orientadas quanto ao retorno gradual e não obrigatório. Por sugestão do promotor, também ficou acordado que haverá testagem de todos os profissionais de educação e alunos, por amostragem.

