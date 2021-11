Uruguaiana cancela Carnaval 2022 por falta de recursos e devido à pandemia

publicidade

Uruguaiana decidiu, nesta segunda-feira, não realizar o tradicional Carnaval Fora de Época em 2022 por falta de recursos das escolas de samba da cidade e por causa dos riscos implícitos da pandemia com perspectivas de uma nova onda da Covid-19. Além disso, os prazos resumidos para elaboração e montagem de enredos e a ausência de empresas privadas interessadas em investir no evento inviabilizaram a realização do evento previsto para os dias 17 a 19 de março do ano que vem.

A decisão foi tomada em reunião entre a Prefeitura e Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana (ASESGRU) realizada na tarde desta segunda-feira. É o segundo cancelamento consecutivo.

O poder público lamenta, por meio do secretário de governo – Paulo Fossari, e a exemplo de anos anteriores, ratificou a posição da administrativa em não investir recursos da prefeitura na festa, por considerar a atividade de responsabilidade de produtoras, entidades carnavalescas e patrocinadores.

O presidente da ASESGRU, Pedro dos Anjos, também sente o cancelamento, mas entende o quadro que emoldura o momento socioeconômico e sanitário do município e região. O Carnaval 2023 será lançado oficialmente no dia 3 de janeiro de 2022.

Já os uruguaianenses que quiserem reencontrar-se com os eventos carnavalescos poderão atravessar a Ponte Internacional que liga Uruguaiana a Paso de los Libres e participar dos desfiles librenhos que reúnem as escolas (chamadas pelos hermanos de comparsas) Carumbé, Tradición e Zum Zum, as mais tradicionais da Província de Corrientes.

As três escolas farão o espetáculo já a partir do domingo 29 de janeiro, e na sequência – nos dias 5, 11 e 12 de fevereiro no Sambódromo de Paso de los Libres (AR).

