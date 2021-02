Uruguaiana conta com pelo menos 8 mil moradias em condições precárias em loteamentos irregulares

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (SEDESH) de Uruguaiana, por meio de César Doval Filho, presidente da comissão que elabora o Projeto Piloto de Regularização Fundiária de Uruguaiana, divulgou que nesta primeira fase serão normatizados seis loteamentos que estão instalados em área pública. Ao todo, são 965 moradias nos loteamentos: Viação Férrea, Betânia, Anita Garibaldi, Horta Pública, Reunidas, Nova Esperança (na Barragem Sanchuri – interior do município).

Ainda de acordo com Doval, o Plano Piloto está adiantado e cumprindo os trâmites legais da Lei Federal 13465/2017 e do Decreto Municipal 042/2020. Manifestou também, que além de passar definitivamente a propriedade dos imóveis para as famílias, a Regularização Fundiária irá trazer retorno ao município pelo IPTU, mas principalmente, atingirá diretamente a autoestima e dignidade das famílias beneficiadas.

Segundo estudos elaborados pela secretaria, ainda existem pelo menos oito mil moradias nesta situação em Uruguaiana que inclui a falta de água e luz nestas áreas - uma das razões para a criação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária - SEHARF.