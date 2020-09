Uruguaiana divulga programação Farroupilha adaptada por conta da Covid-19

publicidade

Foi lançada em Uruguaiana na noite desta segunda-feira, na Casa do Movimento Tradicionalista Gaúcho da 4ª Região Tradicionalista, a programação dos Festejos Oficiais da Semana Farroupilha 2020. A atividade foi transmitida ao vivo por redes sociais para que todos do MTG pudessem acompanhar o evento, cumprindo o distanciamento social e os protocolos de saúde durante o período de pandemia.

A cerimônia foi em âmbito restrito, para evitar aglomerações. O presidente dos Festejos, Henrique Neumann, ressaltou o momento e a importância da manutenção das tradições, mesmo em uma situação diferenciada e atípica. “Queremos reconhecer a figura dos tradicionalistas, que por anos vêm levando a nossa história e cultura para todos os pagos”, lembrou.

Enquanto um pequeno grupo esteve reunido na Praça Farroupilha, também foi possível acompanhar a manifestação do presidente dos Festejos Farroupilhas do Rio Grande do Sul, César Oliveira, que participou de forma remota do ato.

O coordenador da 4ª RT, Marco Antônio Souza Saldanha Júnior, também se manifestou diretamente de Alegrete. Ao final do evento, ocorreu a apresentação musical por Eduardo Dedeco e Luciane Dietel.

Ainda durante o evento, foram empossados o peão farroupilha, Leonardo Pontes de Almeida, e a prenda da Semana Farroupilha 2020, Júlia Rodrigues Garcia. Entre as principais atividades programadas para o desenvolvimento dos festejos farroupilhas 2020, acontece no sábado, na localidade de Sant'Ana Velha, o acendimento da Chama Crioula Municipal.

A cerimônia de início dos Festejos Farroupilhas de Uruguaiana está marcada para 13 de setembro, às 9h. Durante a programação, serão realizadas diversas ações presenciais alusivas aos efetivos, porém com restrições de público e sem aglomeração e seguindo os protocolos provocados pelo novo coronavírus. Outras atividades serão realizadas de forma remota, entre elas o desenvolvimento do 2º Seminário Integrado da Cultura Gaúcha, de maneira on-line, desde Porto Alegre.