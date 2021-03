Uruguaiana e Gravataí aprovam PL para compra de vacinas

publicidade

A Câmara Municipal de Uruguaiana, na última sessão da semana, aprovou dois Projetos de Lei que viabilizam a aquisição de vacinas na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados. As Comissões Técnicas reuniram-se extraordinariamente para agilizar a apreciação das matérias.

O PL nº 21/21 autoriza a compra no caso de carência no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou caso estes não ofereçam cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal e estadual pertinentes.

Atrelado à demanda, está o PL nº 20/21 que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. A medida confirma o interesse do município em participar da ação liderada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que apoia tecnicamente a instituição de Consórcio Público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. “As medidas dão segurança jurídica ao município no processo. O objetivo é adiantar os trâmites burocráticos para, quando houver a possibilidade de compra direta pelos municípios, Uruguaiana já estará com os encaminhamentos prontos”, afirmou o presidente do Legislativo, vereador Carlos de David.

A Câmara de Gravataí também aprovou, em sessão ordinária que aconteceu nesta quinta-feira, o Projeto de Lei que autoriza a prefeitura a adquirir vacinas contra a Covid-19 para imunizar a população. O texto, que garante a entrada de Gravataí no protocolo de intenções firmado entre os municípios da Região Metropolitana, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. O projeto, de autoria do Executivo, também prevê a compra de medicamentos, insumos e equipamentos para a área da saúde.

Os municípios que aderirem ao protocolo vão formar um contrato de consórcio público para a aquisição das vacinas e demais insumos. O projeto também autoriza a abertura de dotação orçamentária, garantindo os recursos necessários para a compra. “Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego, renda e o convívio social”, afirma o prefeito Luiz Zaffalon na justificativa do projeto. O texto foi encaminhado para sanção do Executivo, que tem um prazo de até 15 dias.

*Com informações dos correspondentes Fred Marcovici e Fernanda Bassôa

