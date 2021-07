Uruguaiana e Itaqui vacinam pessoas com 18 anos ou mais contra Covid-19 neste sábado

publicidade

Os 29 municípios de fronteiras do Rio Grande do Sul começam a receber nesta sexta as vacinas contra Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde para imunização da população. A aplicação terá início já neste sábado em muitas cidades, como Uruguaiana e Itaqui. Um lote de 123.040 mil doses da vacina Astrazeneca está sendo distribuído pela Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). Na tarde desta quinta, 310.500 mil doses fabricadas pela Fiocruz chegaram ao Estado.

A prefeitura de Uruguaiana anunciou a maior etapa de vacinação contra a Covid-19 desde o início do processo de imunização. A partir deste sábado, vai ser iniciada a aplicação das 26,4 mil doses que chegam ao município. Todas elas são destinadas à aplicação da primeira dose.

A etapa começa no sábado atendendo pessoas com 29 anos ou mais e termina na quarta-feira convocando pessoas com 18 anos ou mais. As pessoas devem levar documento com foto, CPF e cartão do SUS. No sábado haverá drive-thru na Aduana - cabeceira da Ponte Internacional - das 8h às 17h; Escola Cecília Meireles das 8h às 21h; Postos de saúde da cidade (exceto o Central) e posto de saúde da Barragem Sanchurí das 7h30mim às 11h30 e das 13h30min às 17h30min. No domingo a imunização será voltada as pessoas com 26 anos ou mais com drive-thru da Aduana (8h às 17h) e Escola Cecília Meireles (8h às 21h).

Itaqui

A Secretaria da Saúde de Itaqui também irá ampliar a vacinação contra Covid-19 para a população em geral acima dos 18 anos neste sábado. A abertura para nova faixa etária ocorre após a chegada de 7.820 novas doses para primeira aplicação no município. A aplicação das vacinas ocorrerá em dois turnos. Durante a tarde, no CTG Cristóvão Pereira de Abreu e no Centro de Saúde (Postão), das 13h às 17h, e durante a noite, das 18h às 22h, somente no CTG.

Quem for receber o imunizante precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS, comprovante de residência e, se possível, carteira de vacinação. O público que não puder comparecer neste sábado poderá procurar uma Estratégia Saúde da Família (ESF) ou Centro de Saúde (Postão) a partir de segunda-feira para receber a vacina.

