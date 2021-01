Uruguaiana espera receber as vacinas contra a Covid-19 até quarta-feira

publicidade

Na manhã desta segunda-feira a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana informou à população que a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde ainda não definiu a data e volume de doses da vacina para o município. A expectativa da SMS é de que a vacina chegue até a próxima quarta-feira.

A logística local está preparada, sendo que os trabalhadores do setor de saúde, ao menos 1,8 mil - serão os primeiros a receberem as doses. Elas serão distribuídas entre a Santa Casa de Caridade, Secretaria de Saúde, UPA, Samu, postos de atendimento do Exército e serviços de pronto atendimento.

As vacinas, nesta etapa de atendimento aos profissionais em Saúde, serão aplicadas por seis equipes volantes durante a semana e no final de semana, no ambulatório do hospital e na sala de vacina da Secretaria de Saúde.

Veja Também