Uruguaiana inicia a 3ª rodada de testes rápidos neste final de semana

A Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) realizam, neste final de semana, a 3ª Rodada de Testes Rápidos pra Covid-19 em Uruguaiana. Serão 500 exames em pessoas selecionadas com base no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os profissionais que visitarão as residências estarão devidamente identificados. Uma das dificuldades encontradas pela equipe é a resistência de alguns moradores em permitir o ingresso dos pesquisadores. Nas duas etapas anteriores, foram realizados mil exames na cidade e detectado apenas um caso positivo. O paciente já foi tratado e está curado.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Uruguaiana teve quatro casos de coronavírus.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.