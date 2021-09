Uruguaiana inicia a campanha "Gaúcho bem pilchado é gaúcho vacinado"

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana por meio da Secretaria de Saúde (SMS) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEMUDE) iniciam nesta segunda-feira a campanha “Gaúcho bem pilchado é gaúcho vacinado”. O projeto instituiu uma parceria da prefeitura com os estabelecimentos de indumentária gaúcha em favor do avanço da vacinação no município e também da conscientização da importância da imunização. O período registra intenso movimento nos estabelecimentos comerciais devido aos festejos da Semana Farroupilha.

A partir da manhã de segunda-feira, uma equipe da SMS se instalará nos estabelecimentos parceiros com todos os materiais necessários para a vacinação. O principal intuito é vacinar adultos que moram na zona rural e não conseguem tempo de vir para a cidade ou adultos que ainda não tenham iniciado a vacinação ou que estejam com a segunda dose em atraso.

As equipes estarão pilchadas e de seringa na mão à espera da comunidade. Na segunda, a ação será na Casa do Gaúcho, das 9h às 13h e das 14h30min às 17h. Terça-feira no Quito Pilchas, das 9h às 11h e das 14h30min às 17h. Quarta na Correaria Nova Esperança, também das 9h às 11h e das 14h30min às 17h. Quinta-feira no Bolichão da 28, das 9h às 11h e das 14h30min às 17h. Na sexta-feira o local ainda não foi confirmado.

