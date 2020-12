Uruguaiana inicia decoração de Natal simbólico em meio à pandemia

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semude), iniciou neste final de semana, a decoração natalina 2020 de Uruguaiana. De acordo com a administração municipal, a produção é simbólica e adaptada ao período de pandemia que se vive. O objetivo é manter e levar o clima de Natal à população sem estimular aglomerações e outras práticas que possam contrariar os regramentos sanitários.

A previsão é de que o trabalho seja finalizado até a próxima quarta-feira. A instalação dos materiais está sendo efetivada com auxílio da equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural (Semiur).

O trabalho foi iniciado pela Praça Barão do Rio Branco. Em razão da interdição do local, a decoração está sendo montada nos quatro cantos do espaço. O “Calçadão” da Bento Martins, de grande fluxo de pessoas, também vai receber enfeites natalinos. Além dos dois locais, será feito um trabalho especial de manutenção da iluminação do prédio da Prefeitura, da Catedral de Sant’Ana e da Igreja Nossa Senhora do Carmo.

O projeto prevê confecção, montagem e revitalização de inúmeros materiais que estão sendo reaproveitados para oferecer um clima mais solidário à cidade. A chegada do Papai Noel vai ser de forma diferenciada neste ano. Em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), haverá um desfile em carro aberto pelas ruas da cidade mantendo o distanciamento social. A data vai ser confirmada na próxima semana.