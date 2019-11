Uruguaiana inicia processo de compensação ambiental plantando 300 novas árvores

publicidade

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Uruguaiana iniciou processo de compensação ambiental e realizou o plantio de 300 novas mudas de árvores na cidade. O projeto será desenvolvido por meio de um termo de cooperação com a RGE Sul, concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica ao município, visando equilibrar a supressão de 133 espécies que estavam comprometidas e danificando calçadas, construções e a própria rede elétrica.

Pelo menos 100 mudas serão plantadas no futuro Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues, em obras, com previsão de ser inaugurado no primeiro semestre de 2020. As mudas restantes, serão distribuídas entre os bairros João Paulo II e Adir Mascia, além da praça Argentina, no Centro da cidade.