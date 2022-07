Uruguaiana promove mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana realiza neste sábado um mutirão de vacinação contra a Covid-19. A ação, no Posto Central da avenida Presidente Vargas, vai ofertar vacinas de primeira e segunda dose, doses de reforço. O atendimento será das 9h às 17h, sem intervalo ao meio-dia.

O grupo de crianças com três ou quatro anos também está incluso no atendimento do sábado. Este público-alvo começou a ser atendido nesta sexta-feira. Para receber ao imunizante é necessário apresentar caderneta de vacinação para menores de 12 anos, cartão do SUS, documento com foto e comprovante de vacinação das doses anteriores. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira abaixo o público-alvo para cada dose:

1ª dose: a partir de 3 anos de idade;

2ª dose: mediante prazo estipulado no cartão;

3ª dose: a partir de 12 anos com intervalo de quatro meses da dose anterior (2ª dose ou dose única da Janssen);

4ª dose: a partir de 40 anos ou trabalhadores da saúde de qualquer idade, com intervalo de quatro meses da terceira dose.