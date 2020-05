Uruguaiana recebe médicas cubanas para ajudar no combate ao coronavírus

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana recebeu três novos médicos cubanos para atuar no município durante a pandemia de coronavírus. As médicas Mirell Vasquez Estrada, Marisol Guevera Penate e Yaris Leivys Alfonso Ibanez estão atendendo nos postos 17 (Nova Esperança), 20 (CAIC) e 02 (Mascarenhas de Moraes).

Além de Uruguaiana, outras 38 cidades do RS receberam médicos pelo mesmo programa nos últimos dias.

O edital para a reinclusão de 1,8 mil profissionais cubanos no país foi aberto no dia 26 de março. Embora coincida com a pandemia de coronavírus e a necessidade de mais profissionais de saúde, o chamamento era previsto desde a aprovação da lei do Médicos pelo Brasil — programa que deve substituir progressivamente o Mais Médicos.

Doação de máscaras

Também em Uruguaiana, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, por meio de voluntários do projeto “Hígia” (deusa grega da saúde), recebeu nesta sexta-feira (8), a doação de 118 Máscaras de Proteção Facial (escudos) produzidas em 3D, gratuitamente.

O modelo de Escudo Facial segue os protocolos estabelecidos pela Anvisa e está sendo distribuído aos profissionais do segmento da saúde no combate direto ao coronavírus. A entrega foi feita para a secretária da pasta, Soraya Salomão.