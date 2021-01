Uruguaiana registra 69ª morte por Covid-19

publicidade

A direção da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana informou o registro, neste final de semana, do 69º óbito por Covid-19 creditado ao município. A vítima é um homem de 69 anos que esteve internado por três dias na UTI-Covid da instituição. No momento são 4.414 casos confirmados do vírus – sendo 276 ativos.

Há 16 internados, cinco na UTI-Covid e 11 na unidade clínica. São 802 pessoas em isolamento domiciliar monitorado por síndrome gripal – maior índice nos últimos três meses.