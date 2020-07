Uruguaiana registra a primeira morte por Covid-19

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana confirmou, no final da noite desse domingo, a primeira morte por Covid-19 do município. A vítima foi o médico gineco-obstetra Antônio Carlos Bordignon, 76 anos de idade. Paciente estava internado desde o último dia 23. Como houve agravamento do quadro, Bordignon encontrava-se internado na UTI do hospital, intubado.

O especialista é de família tradicional da cidade e por décadas clinicou até aposentar-se há seis anos. Durante dez anos, ele atendeu no Serviço da Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde do Município. No momento Uruguaiana conta com 178 casos positivos para o novo coronavírus.

A morte ainda não consta no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em sua última atualização, o Rio Grande do Sul contabilizou 1.571 óbitos e mais de 59,7 mil casos confirmados.