Uruguaiana se consolida como polo de lojas francas na região

Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul , consolida-se como polo de lojas francas na região. Na manhã desta quinta-feira, na modalidade “soft open”, entraou em funcionamento o New York Free Shop, na rua Domingos de Almeida, no centro da cidade. É a quarta loja nos últimos 60 dias que abre as portas no município.

Segundo os proprietários da empresa, o casal Jane e Samir Saman, o novo empreendimento gerou 12 empregos diretos e outros 10 indiretos. O empreendimento está instalado em prédio próprio construído e adequado à funcionalidade exigida, contando com 300 metros quadrados de área edificada.

Nas gôndolas, produtos importados e uma fatia destinada aos produtos nacionais. Os clientes terão os preços expressos em real podendo ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Antes, em Uruguaiana, foram abertos os free shops Dufry, Central e Brasil. O quinto ponto deverá ser aberto ainda no mês de novembro, integrante da rede América Free Shop.

No Estado, foram abertos uma loja em Barra do Quaraí outra em Jaguarão e todas as demais em Uruguaiana.