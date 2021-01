Uruguaiana tem maior número de pacientes de Covid-19 desde início da pandemia

publicidade

A Santa Casa de Uruguaiana fechou o mapeamento de internações desta segunda-feira com o maior número de pacientes hospitalizados - com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19 - desde o início da pandemia em fevereiro de 2020. São 24 pessoas atendidas na instituição – oito na UTI-Covid, 16 na enfermaria clínica, além de outras duas transferidas para as cidades de Rosário do Sul e Dom Pedrito, respectivamente.

Pelo menos três pessoas estão em atendimento no Pronto Socorro neste momento. Conforme a secretária de Saúde, Thaís Aramburu, o aumento nas hospitalizações não foi uma surpresa. “Tínhamos consciência de que o aumento ocorreria, assim como sabemos que poderá ser ainda pior. Esta semana faz parte de um período crítico, com o pior dia do pico previsto para o dia 14”, explica. Thaís diz que o volume é resultado direto das festas de final de ano.

“Infelizmente temos muitas pessoas que não se conscientizaram do perigo da pandemia do novo coronavírus, mesmo com todos os pedidos para que evitassem aglomerações e com o decreto do Governo do Estado, limitando as reuniões familiares a 10 pessoas”, concluiu. A cidade registra hoje - 4.550 casos confirmados da doença, sendo 276 ativos. Há 57 exames aguardando resultado, 868 em isolamento domiciliar monitorado por sintomas gripais. E 70 mortes creditadas ao município.