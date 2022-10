Uruguaiana terá vacinação contra Covid-19 apenas no Posto Central

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana anunciou, nesta terça-feira, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai acontecer apenas no Posto Central (ESF-21) até a próxima sexta-feira. A ação se dá em razão do fim das remessas de vacina nos postos de saúde dos bairros, desta forma está suspensa a campanha nas unidades periféricas.

O município aguarda o envio, por parte do governo federal, de novas partidas de imunizantes para dar continuidade às aplicações também nos postos dos bairros. O atendimento no Posto Central é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Covid-19

1ª dose: pessoas a partir dos 3 anos de idade;

2ª dose: mediante prazo estipulado no cartão em todos os postos de saúde; a partir dos 3 anos de idade;

3ª dose: intervalo de quatro meses da dose anterior (2ª dose ou dose única da Janssen); pessoas a partir dos 12 anos de idade;

4ª dose: pessoas com 40 anos ou mais; pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades; trabalhadores da saúde de qualquer idade com intervalo de quatro meses da 3ª dose ou primeiro reforço.

Documentos necessários: caderneta de vacinação somente para menores de 12 anos, Cartão do SUS, documento com foto e comprovante de vacinação das doses anteriores. Comprovante da comorbidade (ou receituário de medicamento contínuo, ou laudo, ou exames) para os que integram o grupo. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.