Usina inicia audiências sobre plano ambiental no Rio Uruguai

De hoje até 14 de junho, serão realizadas 11 audiências públicas em seis municípios do Rio Grande do Sul e cinco de Santa Catarina para tratar do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (Pacuera) da hidrelétrica construída no rio Uruguai, entre Alpestre (RS) e Águas do Chapecó (SC). Segundo a Foz do Chapecó Energia, a comunidade poderá conhecer os dados, fazer perguntas sobre o Pacuera e esclarecer dúvidas, tanto com representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) quanto da empresa, em relação ao uso da água e à proteção ambiental.

Conforme a Foz do Chapecó, o objetivo do plano é dar diretrizes e normas para o uso do reservatório e da Área de Preservação Permanente (APP), locais possíveis para o acesso ao lago para o lazer ou para fornecimento de água a animais e áreas públicas utilizadas no turismo, por exemplo. A elaboração do Plano é uma exigência da lei federal nº 12.651/2012 e da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 302/2002.

O Pacuera está à disposição da comunidade nas prefeituras dos municípios abrangidos pelo reservatório. Também pode ser encontrado em São Carlos (SC) e nas unidades do Ibama e do Instituto do Meio Ambiente em Chapecó. A primeira consulta pública será nesta segunda-feira, às 18h, no Centro Municipal de Cultura de Alpestre. Na terça, a audiência ocorre na Câmara de Vereadores de Nonoai, às 13h30min, e na quarta será no Centro Cultural Achiles Marcon, em Faxinalzinho, às 18h. Ônibus para o transporte dos moradores até os encontros e para o retorno serão disponibilizados pela Foz do Chapecó. Os interessados devem se cadastrar nas prefeituras dos municípios onde residem. O reservatório da hidrelétrica tem área de 79,2 km², dos quais 40 km² correspondem à calha do rio Uruguai.