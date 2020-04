Uso de máscaras será obrigatório nas vias públicas de Bento Gonçalves

publicidade

A exemplo de cidades como Garibaldi e Farroupilha, onde o uso de máscara é obrigatório, Bento Gonçalves terá a medida ampliada a partir desta sexta-feira. Já havia no município a obrigatoriedade da proteção no transporte compartilhado de passageiros, no comércio, nas indústrias, em locais de prestação de serviços e nas repartições desde 16 de abril. Agora, a regulamentação terá de ser cumprida também nas vias públicas, com possibilidade de autuação.

Será aplicada advertência e, após, multa de 0,5 URM (R$ 70,00). A cada reincidência, o valor vai ser dobrado para quem descumprir. O decreto também proíbe o funcionamento de bailes, festas comunitárias, bingos e eventos culturais e de esportes coletivos.

Em Caxias do Sul, mesmo que o uso da máscara pelas ruas da cidade já esteja disseminado, a prefeitura deve publicar decreto que torna obrigatório estar com a proteção em todos os locais públicos a partir de segunda-feira.