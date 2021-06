UTIs lotadas por pacientes Covid-19 no Norte do RS

publicidade

A titular da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (2ª CRS) de Frederico Westphalen, Marly Vendrusculo, informou que as três UTIs existentes nos 26 municípios do órgão regional estão lotadas por pacientes Covid-19. As unidades de Terapia Intensiva estão localizadas no Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen, no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela e no Hospital de Caridade (HC) de Três Passos. “Estamos num dos momentos mais graves desde que iniciou a pandemia, com UTIs lotadas e um crescimento diário do número de pessoas infectadas”, disse.

Marly informou que são 15 leitos no HDP, 15 no HSA e 10 no HC. “Vários pacientes que necessitam de atendimento em UTIs estão em leitos clínicos, aguardando abrir vagas para poderem ser transferidos, uma triste e preocupante realidade”, alerta. Ela afirma que, neste momento de agravamento da situação, as prefeituras deveriam tomar medidas mais restritivas e aumentar a fiscalização, para que se evitem aglomerações e sejam respeitadas as orientações das autoridades da área da saúde.

O presidente do Hospital de Caridade (HC) de Palmeira das Missões e vice-prefeito, Régis Lorenzoni, informou que estão ocupados os 10 leitos da UTI-Covid da casa de saúde. “Temos cinco pacientes de Palmeira das Missões e cinco de outros municípios internados e, além disso, são 27 pessoas infectadas recebendo atendimento nos leitos clínicos”, disse.

