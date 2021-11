Vacimóvel amplia imunização em Chapecó

publicidade

A Prefeitura de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, informou que iniciou nesta terça-feira,30, uma ação que visa ampliar o número de pessoas imunizadas contra o Covid-19. O vacimóvel está circulando vários pontos da cidade, garantindo mais facilidade para que os moradores se vacinem.

O prefeito João Rodrigues disse que o objetivo é facilitar a ação de imunização, pois neste momento o município está próximo de 100% dos maiores de 12 anos com primeira dose e 90% com segunda dose. “No entanto tem pessoas que ainda não buscaram o agendamento da vacina e, por isso, a Administração Municipal resolveu fazer uma busca ativa”, disse.

A partir das 13h desta terça-feira,30, o Vacimóvel esteve no Terminal Urbano de Transporte Coletivo. Depois deve circulou pelo centro da cidade. Das 18h às 21h estará na Praça Coronel Bertaso, onde aproveita o fluxo de pessoas que vão até o local para visitar a Iluminação Natalina.

Nesta quarta-feira,1, a partir das 13h30 até as 17h, a estrutura com os profissionais de saúde estará no bairro Efapi, próximo do semáforo da avenida Atílio Fontana esquina com a Cunha Porã, próximo da Caixa Econômica Federal. A partir das 18h volta para a Praça Coronel Bertaso.

Já na quinta-feira,2, das 13h30 às 17h, permanecerá na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banco do Brasil. Às 18h, vai para a Praça Coronel Bertaso. Na sexta-feira (03), das 13h30 às 17h, o Vacimóvel estará no bairro São Pedro, girando por alguns locais, entre eles a Praça da Família. À noite, novamente na praça.

Ainda segundo a secretaria de Saúde, no sábado,4, não terá Vacimóvel mas haverá atendimento de livre demanda no Centro Estratégico de Vacinação, que fica na reitoria da UFFS, antigo Bom Pastor, manhã e tarde.