Vacinação contra a Covid-19 em Uruguaiana terá nova organização na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana orientou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 terá nova organização no município a partir desta segunda-feira. Pessoas com 12 anos ou mais serão atendidas nas segundas, quartas e sextas. Já a faixa etária dos 5 aos 11 anos será atendida nas terças e quintas. A SMS salientou que adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes, puérperas, crianças com 5 anos ou crianças imunocomprometidas serão atendidas somente no Posto Central da avenida Presidente Vargas. Demais grupos ou faixas etárias receberão atendimento tanto no Posto Central como nos demais postos de saúde da cidade nos seus respectivos dias da semana.

Todos os postos de saúde da cidade funcionam das 8h às 11h e das 14h às 17h. Estão sendo aplicadas vacinas de primeira dose, segunda dose (intervalo mínimo de oito semanas), dose de reforço ou terceira dose (somente para pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo mínimo de quatro meses da data da segunda dose), dose adicional ou quarta dose (pessoas com 18 anos ou mais, imunocomprometidas, com intervalo mínimo de quatro meses da dose de reforço). Necessário portar CPF, cartão do SUS, documento com foto e comprovante da vacinação contra Covid-19. As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Já Secretaria de Saúde de Santana do Livramento, a partir desta segunda-feira, fixou a vacinação pediátrica contra a Covid-19, de 5 a 11 anos, no Pronto Atendimento Médico (PAM), das 8h às 12h. A população será imunizada com a Pfizer e CoronaVac.

