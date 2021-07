Vacinação contra a Covid-19 prossegue no RS

publicidade

A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa começou nesta quinta-feira a vacinação em pessoas a partir dos 46 anos. A aplicação das doses ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde. O atendimento está sendo realizado mediante agendamento prévio por telefone ou presencialmente e assim será feito também para os próximos dias de vacinação nas demais faixas etárias.

Todos que forem se vacinar precisam levar documento com foto, CPF, cartão SUS e se possível caderneta de vacinação. Santa Rosa já aplicou 41.401 vacinas, entre primeira e segunda dose, com 14,5% da população imunizada com as duas doses.

Na Missões, em Santo Ângelo, a vacinação tem ajudado a reduzir os números da Covid-19. O mês de junho encerrou com a diminuição de 51,5% dos casos em relação ao mês de maio. Em 14 meses da pandemia em Santo Ângelo, o pior cenário de infecções ocorreu em maio deste ano com o registro de 2.394 casos.

A imunização ocorre nesta quinta-feira em pessoas com 49 anos. No sábado ocorrerá a vacinação da segunda dose em todas as pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca no dia 3 de abril. Será no turno da manhã, no CTG Os Legalistas. Todas as pessoas que realizaram a primeira dose até o dia 3 de abril e estão com a segunda dose pendente poderão se vacinar neste sábado.

Na região Metropolitana, a Prefeitura de Esteio abriu, na manhã desta quinta-feira, o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 42 anos, independente de comorbidades. A marcação do horário deve ser feita pelo site de agendamento disponibilizado pela prefeitura e a aplicação das doses iniciará já na noite desta quinta, das 18h30min às 20h15min, na Secretaria Municipal de Saúde (avenida Padre Claret, 66), seguindo no mesmo horário nesta sexta-feira, e no sábado, das 8h às 15h45min.

O agendamento também pode ser feito por telefone (51) 3433-8400 (ramal 1), das 8h às 12h e das 13h às 17h. É necessário levar comprovante de residência e documento de identificação com foto. O agendamento também pode ser feito por quem faz parte de grupos prioritários e ainda não iniciou o processo de imunização: pessoas com comorbidades (18 anos ou mais), pessoas com deficiência (18 anos ou mais), gestantes e puérperas (parto realizado até 45 dias), profissionais da saúde (vinculados a estabelecimentos de saúde com CNES), trabalhadores da educação (vinculados ao ensino formal: educação básica ou superior) e caminhoneiros profissionais na ativa.

Já em Alvorada, a vacinação foi ampliada para pessoas com 39 anos e a aplicação acontece nesta sexta-feira, das 8h às 20h, no Ginásio Municipal Tancredo Neves. No sábado, podem se vacinar a população com 38 anos ou mais, no mesmo local, porém a aplicação acontece das 8h às 17h. Nos mesmos dias serão aplicadas segundas doses da CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca para aqueles que já passaram do prazo vacinal.

*Com informações dos correspondentes Felipe Dorneles e Fernanda Bassôa

