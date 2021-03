Vacinação contra a Covid-19 segue em diversos municípios gaúchos neste sábado

publicidade

Municípios do interior do Rio Grande do Sul seguem com a campanha de imunização contra o coronavírus neste final de semana. No sábado, a Prefeitura de Esteio fará a vacinação de idosos com 70 anos ou mais. A aplicação acontece no sistema drive-thru montado no Parque de Exposições Assis Brasil, das 8h30 às 12h.

A expectativa é vacinar 2,2 mil pessoas. Para ser vacinado, os idosos devem fazer o agendamento pelos telefones (51) 3473-6377, (51) 3473-8964, (51) 3473-0480 e (51) 3458-2824, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou com o envio de mensagem de texto pelo WhatsApp para o número (51) 98600-8306, das 8h às 17h. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção desta faixa etária também podem agendar para serem imunizados em casa.

No drive-thru deste sábado, é necessário levar documento de identidade, o mesmo cujos dados foram fornecidos no momento do agendamento. A SMS lembra que pessoas com sintomas de coronavírus não podem ser vacinadas e que pessoas que já tiveram a Covid-19 têm que esperar um mês após a alta para fazer a imunização.

Pelo menos 6.245 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina em Esteio, número que corresponde a 7,51% da população do município. Destes, 1.937 também receberam a dose complementar (2,33% da população). Somando primeira e segunda dose, o município já aplicou 8.182 vacinas (73,29% do total de 11.164 doses recebidas).

Uruguaiana

Na Fronteira-Oeste, a Secretaria de Saúde de Uruguaiana, com o recebimento de 2.530 novas doses da CoronaVac e Oxford/AstraZeneca, divulgou o cronograma de vacinação que será desenvolvido neste sábado. No acesso ao corredor de migração da Aduana, contando com o suporte do Exército Brasileiro, funcionará o modo drive-thru das 7h30 às 12h. Nas 18 Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – incluindo na Barragem Sanchurí, das 7h30 às 11h30. A imunização é direcionada a idosos a partir dos 65 anos completos. Nas demais localidades do interior do município, a vacinação ocorrerá durante a próxima semana. Os acamados em domicílio – no mesmo período. Necessário portar CPF, documento de identidade com foto e Cartão do SUS.

Santa Maria

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria terá sequência neste sábado, para a aplicação da primeira dose aos profissionais liberais da saúde dos níveis superior e técnico. A ação será das 8h ao meio-dia, no Colégio Marista Santa Maria (Centro) e no pátio da Basílica da Medianeira, por meio de drive-thru para pessoas em veículos.

Ao todo, estarão disponíveis 1,6 mil doses, sendo 800 em cada local. Para receber o imunizante, a pessoa deverá comprovar que está em atividade e não em home office, além de apresentar a carteira de habilitação profissional e um documento que comprove o exercício profissional (carteira de trabalho, auto declaração disponível no site da prefeitura, atestado preenchido pelo empregador, contrato de trabalho, cadastro ativo ou alvará de funcionamento/localização), além de carteira de identidade e CPF.

Caxias do Sul

Já na Serra, Caxias do Sul recebeu cerca de 11 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira e, neste sábado, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estende a vacinação a idosos de 66 anos ou mais. Será aplicada a primeira dose. A vacinação ocorrerá nos dois pontos de drive-thru, na rua Plácido de Castro e Pavilhões da Festa da Uva e também em 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas quatro Unidades Básicas Vacinadoras (UBVs).

Ou seja, estão abertas todas as unidades, com exceção das UBSs São Vicente (ponto de apoio para casos de síndrome gripal e suspeitos de Covid-19) Criúva, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva e Vila Seca, que, por questão de logística, terão a vacina para estas faixas etárias a partir de terça-feira.

Os serviços estarão abertos no sábado das 9h30 às 15h30. A SMS reitera que há vacina para todo esse público e, por isso, os idosos não devem formar filas nos locais durante a madrugada. Em caso de chuva forte, parte das equipes de vacinação do drive-thru da Maesa será transferida aos Pavilhões. Assim, mesmo com chuva a vacinação será mantida nos dois locais, mas neste caso os idosos deverão se dirigir preferencialmente aos Pavilhões. É obrigatório levar documento oficial com foto e CPF e, se tiver, levar Cartão SUS. Idosos que já receberam a primeira dose devem aguardar divulgação para a segunda dose. A continuidade da vacinação será informada nos próximos dias.

Em Bento Gonçalves, neste sábado receberão a primeira dose os idosos de 68 e 69 anos ou mais. A vacinação acontece das 8h às 12h, no formato drive-thru na Fundaparque. Para aplicação da vacina é necessário CPF, documento com foto e Cartão do SUS.

Em Farroupilha a vacinação neste sábado será para os nascidos no ano de 1951. A imunização segue no formato drive-thru, sempre das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no estacionamento da UCS – Campus Universitário de Farroupilha. É preciso estar munido do CPF e de um documento com foto.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa, Fred Marcovici, Renato Oliveira e Celso Sgorla

Veja Também