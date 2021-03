Vacinação para pessoas com 77 anos ou mais prossegue em Santa Maria

publicidade

Por conta da sobra de vacinas para Covid-19 para pessoas com 77 anos ou mais na ação realizada no último sábado, a prefeitura de Santa Maria decidiu dar sequência na campanha para as pessoas da referida faixa etária nesta segunda e na quarta-feira. O local será na Poclinica José Erasmo Crossetti, na rua Floriano Peixoto, no Centro da cidade.

No último sábado, sete pontos ficaram à disposição da população e longas filas foram formadas desde a noite da sexta-feira. A primeira dose foi aplicada em 2.936 pessoas de 77 anos ou mais. Ao todo, estavam disponíveis 3,4 mil imunizantes. “Trouxe a minha cadeira porque pensei que esperaria muito tempo, mas garanti lugar até para a minha filha sentar. Agora, é só mandar a Covid para bem longe”, disse Norma Aparecida Marques, 77 anos, vacinada no Colégio Marista Santa Maria.

A segunda dose para as pessoas com 77 anos ou mais já tem data marcada: 13 de abril. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que a imunização completa após a segunda dose ocorra cerca de 15 dias da vacinação. Além disso, mesmo após o esquema vacinal completo com as duas doses, é necessária a continuidade do uso da máscara de proteção, de álcool em gel ou higienização das mãos com água e sabão e evitar aglomerações. Também está tendo sequência à aplicação da segunda dose aos acamados e cuidadores.

