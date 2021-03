Vacinação segue em municípios da Fronteira-Oeste

publicidade

Uruguaiana retomou nesta terça-feira a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac destinada aos trabalhadores da saúde. A imunização está acontecendo no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, ao lado da Policlínica. O trabalho terá sequência na quarta-feira, das 8h às 11h30min.

Em Alegrete, também nesta terça, acontece a vacinação de idosos e acamados de 79 e 80 anos. As doses são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no antigo Posto de Atendimento Médico - PAM (UBS Bento Gonçalves). Os acamados devem agendar a imunização na UBS do bairro em que reside.

