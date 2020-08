Vale do Rio dos Sinos entrega modelo de cogestão do Distanciamento Controlado ao governo do RS

publicidade

A Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) entregou, no início da tarde desta quarta-feira, ao governo do Estado, o modelo de Distanciamento Controlado regional elaborado a partir de um comitê técnico da região R7. O documento foi assinado por 14 prefeitos da regional que compreende 15 cidades e também por integrantes do comitê técnico. Por decisão da R7, o comitê também elaborou um modelo de decreto sugestão que poderá ser adotado coletivamente pelas prefeituras da região que entenderem adotar as medidas de flexibilizações válidas para a regional.

Os documentos enviados ao governo do Estado estabelecem os protocolos de distanciamento, bem como os horários de funcionamento de estabelecimentos de comércio, restaurantes, lancherias, shopping, missas e cultos, entre outras atividades. Segundo Tânia Terezinha da Silva, presidente da Amvars e do comitê técnico, os protocolos podem ser adotados na íntegra pelas 15 cidades.

"Foi um trabalho colegiado, dinâmico e de muitas mãos. Não é fácil ajustar condutas para 15 cidades com realidades diferentes, mas esse modelo de cogestão é muito mais justo que o modelo anterior tendo em vista as peculiaridades regionais que, agora, passam a ser consideradas" afirma ela, explicando que as regras debatidas poderão ser adotadas nas cidades até 48 horas após o envio do documento ao Estado, caso não haja ajustes apontados por este.

"As cidades que entenderam por restringir mais as regras sugeridas podem fazê-lo. O que não podem é flexibilizar mais do que o ajustado coletivamente", complementa Tânia. O comitê técnico que discutiu as regras foi implantado semana passada após o governador Eduardo Leite confirmar a implantação do modelo compartilhado de gestão da pandemia. A partir desta semana, novos integrantes se somaram ao grupo que intensificou o trabalho a partir de ontem à tarde, quando foi publicado o decreto autorizando e orientando a cogestão. O documento final foi concluído no início da tarde e assinado por 14 prefeitos.