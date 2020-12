Vale do Rio Pardo decide não entrar com recurso contra bandeira vermelha

publicidade

Com o aumento do número de casos e a capacidade de atendimento hospitalar em situação crítica, os prefeitos presentes na assembleia extraordinária da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) decidiram não apresentar recurso contra a bandeira vermelha. Assim, a região deverá cumprir pela segunda semana consecutiva as regras mais rígidas do modelo de Distanciamento Controlado do Estado.

"Foi a primeira vez que votei favorável a não realizar o recurso. Foi uma decisão unânime de todos os presentes. A situação na região está crítica. A capacidade de atendimento hospitalar está preocupante. O momento inspira muitos cuidados e optamos por acatar as regras da bandeira vermelha", afirmou o prefeito de Candelária e presidente da Amvarp, Paulo Butzge.

Durante a reunião, o médico infectologista e assessor técnico da Amvarp, Marcelo Carneiro apresentou dados que colocam o Vale do Rio Pardo em terceiro lugar no Estado no aumento do número de casos. Na semana passada, a região estava na sexta posição.

"A área que engloba Lajeado, que faz parte da macrorregião, aparece em primeiro lugar, piorando ainda mais a média. Das três piores posições, duas são da região dos Vales. É uma situação delicada para discutir um recurso. A capacidade de atendimento sempre foi um dos nossos principais argumentos para reverter as bandeiras, mas estamos no limite. Pela primeira vez na pandemia, chegamos a ficar sem leito de UTI em um dia esta semana", disse o médico.

O governo do Estado deve instalar mais cinco leitos de UTI no Hospital Santa Cruz a partir do dia 14 de dezembro. Os gestores pedem que a comunidade continue colaborando evitando aglomerações e utilizando sempre a máscara.

"Sempre estávamos nas melhores posições do Estado na questão crítica de número de casos e velocidade de transmissão do vírus. Mas nas duas últimas semanas a situação se agravou e hoje já estamos na terceira pior posição. Qualquer argumento para reverter a bandeira é muito frágil. Vamos manter a bandeira vermelha e trabalhar para reestruturar a capacidade de atendimento hospitalar da região", esclareceu o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cássio Nunes Soares.

O mapa preliminar da 31ª rodada do Distanciamento Controlado classificou, nesta sexta-feira, 20 regiões em bandeira vermelha. De acordo com o Governo do Rio Grande do Sul, apenas a área de Taquara e seus oito municípios receberam a bandeira laranja, o que representa risco médio para contaminação de coronavírus, nesta semana. Na área abrangida pela bandeira vermelha residem 98% dos habitantes do Estado.

A Amvarp congrega 16 cidades: Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, General Câmara, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz