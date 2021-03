Vale do Rio Pardo solicitará revisão do seu plano de cogestão

publicidade

A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) aguarda a publicação do novo decreto do governo do Estado com as regras do controle social em função da pandemia do novo coronavírus para encaminhar a documentação, com o apoio da equipe técnica do Consórcio Intermunicipal de Serviços (Cisvale), com a solicitação da revisão do seu plano de cogestão regional, considerando as mudanças nos protocolos. A partir desta segunda-feira, a região passará a adotar as novas regras da bandeira vermelha no modelo do distanciamento controlado.

A Amvarp emitiu um comunicado na tarde deste domingo após a cassação da liminar que impedia o retorno da cogestão e das flexibilizações da bandeira preta no sistema de distanciamento controlado no Estado. “O sistema compartilhado é essencial, pois considera as peculiaridades de cada município e região do Estado, tanto no aspecto sanitário quanto econômico”, diz a nota. Ao mesmo tempo, a associação lembra que a região segue classificada como bandeira preta, de alerta máximo, e por isso é fundamental que a população colabore respeitando os protocolos e seguindo as orientações de cuidado e prevenção.

