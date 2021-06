Vale do Sinos passa a contar com Núcleo Cenotécnico

publicidade

Contando com diversos grupos culturais e artistas, a região do Vale do Sinos conta agora com um Núcleo Cenotécnico, um espaço de criação e produção cenográfica, sediado em Novo Hamburgo mas com um olhar sobre toda a região.

Idealizado por um grupo de 10 artistas e técnicos do setor cultural que trazem na bagagem individual uma longa trajetória na área, o Núcleo foi possível através da Lei Aldir Blanc, onde o coletivo conseguiu tirar do papel este antigo sonho. O projeto “Implementação do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos”, com realização da Imago Produtora e do coletivo CasAberta - Usina Cultural, foi contemplado no Edital Sedac nº10/2020 "Aquisição de Bens e Materiais" e financiado com recursos da União previstos na Lei Federal 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc.

Assim, o espaço foi estruturado com equipamentos e maquinários completos que possibilitem a produção e criação de elementos cênicos e estruturas, seja para eventos, espetáculos, grupos de circo, dança, teatro, desfiles de carnaval ou outras linguagens. Um dos idealizadores do local, Eduardo Ben-hur Pereira, explica que este é um desejo antigo de todos que trabalham com arte na região. “O Núcleo Cenotécnico do Vale do Sinos é um espaço que reúne alguns dos profissionais mais qualificados da nossa região na área técnica de cenografia, figurinos, luz, som, ou todo e qualquer aparato por trás de um evento ou produção artístico-cultural. E, graças à lei Aldir Blanc, foi possível realizar a compra de todo o equipamento necessário para expandir a produção”, explica o artista.

Para Salim Rocha, um dos fundadores do Núcleo, este é um sonho que se concretiza. “Novo Hamburgo e toda nossa região tem uma infinidade de artistas, grupos e eventos culturais. Nossa cultura regional é a do fazer artístico. Agora, toda esta cadeia produtiva cultural vai se reunir em um único local de produção e criação. Aqui, vão encontrar tudo o que precisam na área técnica de produção cultural”, relata. O Núcleo já reúne integrantes de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e São Leopoldo e além da construção e produção de bens culturais, o objetivo a longo prazo é iniciar a capacitação de técnicos profissionais, fomentando cada vez mais a cadeia produtiva cultural do Vale do Sinos e da região Metropolitana de Porto Alegre.

Enquanto a pandemia não permite a abertura das portas, o Núcleo Cenotécnico lançou suas páginas nas redes sociais para iniciar os preparativos para a inauguração, que acontecerá em setembro, e também para apresentar ao público um pouco do projeto. O Núcleo já está atuando e aberto para receber projetos de cenografia, e pode ser contatado através do Instagram, Facebook ou pelo e-mail nucleocenotecnicovs@gmail.com.

