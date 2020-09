Vale Germânico terá palestras e workshops como preparação para a retomada do turismo

publicidade

Pensando na preparação técnica para a retomada do turismo, os nove municípios que compõe o Vale Germânico iniciam nesta terça-feira uma série de palestras e workshops. A iniciativa é fruto do convênio firmado com o Sebrae e organizado pela Associação dos Municípios do Vale do Rio do Sinos (Amvars), com a finalidade de oferecer ferramentas de gestão do turismo e auxiliar as prefeituras na elaboração ou aperfeiçoamento de seus planos municipais de turismo.

A iniciativa começa por Dois Irmãos, segundo a prefeita da cidade, e presidente da Amvars, Tânia Terezinha da Silva. “A pandemia freou muitas ações e fez com que as cidades focassem em investimentos na saúde. Mesmo assim, os gestores de turismo seguiram trabalhando, formando parcerias e assinando convênios técnicos, que agora irão para a prática”, comenta, destacando que os atrativos que devem ser organizados primeiramente são o Caminho das Cervejarias e os Caminhos Rurais.

Nas palestras e workshops, os secretários de turismo, turismólogos, gestores municipais, empresários e comunidade buscarão respostas à pergunta que mais os desafia nesse momento: “O que buscará o turista pós pandemia?” Dentro da parceria com o Sebrae, o município de Ivoti já recebeu o ciclo de qualificação, no mês de agosto e o cronograma de ações segue até outubro, também com oficinas on-line. As demais cidades do Vale Germânico terão acesso ao mesmo conteúdo. Depois de Dois Irmãos que inicia nesta semana, Morro Reuter, Sapiranga, São Leopoldo, Campo Bom e Araricá já tem datas para as ações e Santa Maria do Herval e Novo Hamburgo devem ter o cronograma definido em seguida.

Vale Germânico é o nome da região turística reconhecida oficialmente em 2019 pelo Ministério do Turismo. Envolve nove cidades do Vale do Sinos que discutem, interagem e criam ações regionalizadas, pensando a região como um produto turístico. Sob a administração da Amvars e tendo como canal de captação de recursos o Consórcio Público (CP) Sinos, o Vale Germânico é formado pelas cidades de Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Sapiranga, São Leopoldo, Santa Maria do Herval, Morro Reuter e Novo Hamburgo.