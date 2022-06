Varal Solidário de Taquara solicita roupas e cobertores para doar à famílias carentes

publicidade

Muitas famílias de baixa renda e pessoas que passam por alguma vulnerabilidade social procuram a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania de Taquara para adquirir peças de roupas, calçados, e principalmente mantas e cobertores para auxiliar a aquecer o corpo na estação mais fria do ano. Com isso, o Varal Solidário, uma alternativa de atendimento a estas pessoas, necessita de doações. “O Varal Solidário iniciou em maio e segue até agosto com o intuito de auxiliar as pessoas que precisam de roupas e agasalhos. Estamos com poucas peças de roupas masculinas e também de cobertores, que hoje são a nossa principal necessidade para atender a demanda de usuários que nos procuram”, ressalta o secretário da pasta Maurício Souza.

A comunidade pode auxiliar com a doação de roupas e calçados do vestuário masculino, mantas, cobertores e roupas de cama em geral. Para facilitar o atendimento e a classificação das peças, solicita-se que as doações sejam feitas nas quartas-feiras, das 8h às 11h, na rua Ernesto Alves, 2785. A distribuição das peças ocorre às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, no mesmo endereço. “Não fazemos nada sozinhos, por isso solicitamos que a população doe alguma peça de seu armário às pessoas que estão precisando neste momento. O dia de amanhã é incerto e poderemos precisar de alguma ajuda também”, salienta a prefeita Sirlei Silveira.

