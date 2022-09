VE Experience inicia na próxima quarta-feira em Sã Leopoldo

publicidade

Na próxima quarta-feira acontece o VE Experience 2022, em São Leopoldo, evento focado na eletromobilidade. Além da exposição de veículos elétricos, haverá uma série de palestras e histórias com usuários, inventores, fabricantes e universidades com projetos voltados à eletromobilidade. “Este movimento visa conhecer as opções e tecnologias para a mobilidade elétrica, que passa a estar mais presente na vida das pessoas”, explica Eliézer Brazil, um dos idealizadores do evento.

O VE Experience 2022 também oferecerá a oportunidade do público dirigir e pilotar modelos de veículos que já estão disponíveis no mercado. Parceiros dos setores de automóveis, motocicletas, bicicletas e patinetes oferecerão teste-drive para gerar experiências. O evento acontece nas dependências da Unitec I - Unidade de Inovação e Tecnologia, junto ao Parque Tecnológico São Leopoldo, das 16h às 22h.

“Este é o local onde o Vale do Sinos respira inovação”, sintetiza Eliézer. As inscrições para participar do VE Experience 2022 podem ser feitas no site Sympla.

