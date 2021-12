Venâncio Aires recebe recurso para efetivação da UTI pediátrica

publicidade

Venâncio Aires receberá transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o município, o que garantirá a construção e equipagem da UTI pediátrica junto ao Hospital São Sebastião Mártir. A autorização veio a partir da publicação das portarias estaduais nº 889/2021 e 890/2021. As duas portarias liberam quase R$ 3,5 milhões para o projeto que começa a sair do papel no início de 2022.

O valor de R$1.666.425,97 está destinado a obras de reforma e adequação do segundo andar do prédio da UTI do Hospital São Sebastião Mártir, onde será instalada a estrutura pediátrica. Já R$1.816.984,55 estão destinados no plano de trabalho para aquisição de equipamentos. A expectativa é de que a instalação completa de dez leitos da UTI Pediátrica aconteça no prazo de dez meses.

O prefeito Jarbas da Rosa destacou a importância da obra para o Hospital e a rede de saúde venâncio-airense. “Será um importante passo na qualificação do nosso hospital. Além da UTI adulto, Venâncio passa a ser referência pediátrica para a região e isso significa qualidade de atendimento e atração de novos profissionais”, ressalta.

O governo de Venâncio Aires apresentou o plano de trabalho para UTI Pediátrica ao Governo do Estado no dia 20 de julho e teve incluído projeto no programa Avançar Saúde no mês de setembro. Os leitos de alta complexidade serão destinados ao atendimento de crianças a partir dos 29 dias até os 12 anos de idade.

Veja Também