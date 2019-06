Venâncio Aires registra terceiro caso de gripe H1N1 em 2019

publicidade

Uma mulher de 42 anos, cardíaca crônica, é o terceiro caso de gripe H1N1 no município de Venâncio Aires. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou a doença nesta sexta-feira, mas a paciente já está fora de perigo. Ela não recebeu a vacina contra a gripe durante a campanha.

No total, 12 casos foram encaminhados para investigação ao Setor da Vigilância Epidemiológica. Destes, nove tiveram resultado negativo e três tiveram a confirmação de H1N1 até agora.

O primeiro paciente de Venâncio Aires que teve a doeça confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen), de Porto Alegre, foi um homem, de 38 anos, que não fazia parte de nenhum grupo prioritário. Ele não havia se vacinado e não tinha nenhuma doença prévia. Após a internação para o tratamento no Hospital São Sebastião Mártir, o paciente recebeu alta.

Conforme a Vigilância, ele não tinha histórico de viagem para fora do município. A segunda vítima foi um menino de 9 anos, morador da área urbana do município. Ele recebeu medicações e foi liberado para a recuperação em casa.