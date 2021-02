Venâncio Aires terá novas restrições no fim de semana

publicidade

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, anunciou na tarde desta quinta-feira que assinará um decreto determinando novas restrições no município entre as 20 horas desta sexta-feira e 5 horas de segunda-feira. Neste período poderão funcionar apenas serviços considerados essenciais, como mercados, farmácias, postos de gasolina, revendas de gás e estabelecimentos de saúde. A medida é consequência do esgotamento da saúde pública com o aumento dos casos de pacientes com Covid-19.

Jarbas da Rosa informou que fez um apelo aos demais prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e até mesmo ao governador Eduardo Leite para também aderir a medida. Destacou que o setor da saúde chegou a um colapso, sem espaço para o atendimento dos pacientes, insuficiência de profissionais e de equipamentos.

O prefeito, que é médico e secretário municipal da Saúde, disse que se impressionou com as imagens que viu ao verificar o Hospital São Sebastião Mártir na tarde de quarta-feira. “Nos hospitais grandes de Porto Alegre ou nos pequenos onde trabalhei nunca vi situação assim”, destacou. Observou que todos os profissionais da saúde estão envolvidos dia e noite para o atendimento da população.

As equipes de fiscalização deverão atuar durante as restrições para coibir que as pessoas fiquem nas ruas. “Só pode sair quem precisa comprar utensílio ou produto de necessidade”, alertou o prefeito. Destacou que conversou com técnicos do setor da saúde, assessores na Prefeitura, o promotor de Justiça Pedro Rui da Fontoura Porto e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires (Caciva) sobre a situação e necessidade de adoção das medidas para tentar diminuir os problemas. “Mesmo que não consigamos diminuir os casos de Covid-19 logo, iremos evitar outros motivos que façam o hospital encher, como com acidentes. O hospital precisa destas 60 horas para respirar”, ressalta o prefeito.

O diretor técnico do Hospital São Sebastião Mártir, o médico Guilherme Fürst Neto, divulgou na noite de quarta-feira um áudio pelos grupos de WhatsApp com o apelo por apoio ao corpo clínico da instituição e demais médicos do município para auxiliarem no atendimento de pacientes com Covid-19. Solicitou até mesmo a ajuda de pessoas que saibam mexer com respirador, anestesistas, profissionais que já passaram pelo intensivismo ou que tenham alguma experiência com a medicina interna. O estabelecimento de saúde desde o início da semana está com número de internações acima da capacidade montada para a pandemia. Boa parte da área de atendimento do pronto-socorre 24 horas foi desativada e apenas casos graves estão dando entrada na instituição.