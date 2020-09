Vereadores de Uruguaiana querem regulamentar atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia

publicidade

A regulamentação da Lei Municipal n° 5.080/2019, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia é requerida pela Câmara de Vereadores de Uruguaiana. A demanda foi apresentada na reunião desta terça-feira pela Mesa Diretora, presidida pelo vereador Irani Fernandes.

A Lei Municipal de outubro de 2019, obriga os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas a atender preferencialmente as pessoas com fibromialgia, incluindo-as nas filas de atendimento preferencial destinadas aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Um ano depois da aprovaçã, a lei ainda não foi regulamentada pelo Executivo.

“Requeremos a regulamentação para que a Secretaria de Saúde faça a comprovação da doença e a emissão de carteira/cartão, assim o direito será acessível às pessoas com essa grave síndrome que provoca dores no corpo por longos períodos”, avaliou Irani.