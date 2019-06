Viúva de gerente do Sicredi morto em Anta Gorda organiza protesto pedindo justiça

publicidade

A família do gerente do Sicredi, Jacir Potrich, morto em Anta Gorda, no ano passado, realizará atos no domingo, que lembrarão o caso, e pedirão justiça e celeridade no caso para as autoridades. Será realizada uma missa em homenagem a Potrich e, posteriormente, uma caminhada.

De acordo com a viúva de Potrich, Adriane Balestreri Potrich, 53 anos, a caminhada sairá da frente da igreja e seguirá até o portão do condominío onde residiam. Serão levadas faixas que pedirão por justiça. "A gente entende como necessária a medida, como um pedido às autoridades, para ter mais agilidade no processo", comenta ela.

O ato começa às 9h. A missa será realizada na Igreja São Carlos, em Anta Gorda.

Relembre o caso

O gerente do Sicredi, Jair Potrich, desapareceu após uma pescaria, em novembro de 2018. Em janeiro deste ano, um homem de 52 anos foi preso e acusado pela morte de Potrich após a conclusão do inquérito. O acusado era vizinho da família.

Ele foi solto após um habeas corpus concedido pela Justiça, mas voltou a ser preso em abril, só que novamente a detenção durou pouco: menos de 24 horas depois, o indiciado foi liberado pela Justiça.