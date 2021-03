Via de maior movimento em São Leopoldo é bloqueada

publicidade

A rua Independência, via de maior movimento na cidade de São Leopoldo, amanheceu bloqueada nesta segunda-feira. A restrição para o tráfego de veículos ocorre entre a avenida Dom João Becker e a rua Presidente Roosevelt, no Centro. Desde as primeiras horas da manhã, uma viatura da Guarda Civil Municipal está no local e deve permanecer no ponto, pelo menos até as 18h. A iniciativa visa diminuir a circulação desnecessária de pessoas na região central, como forma de prevenção ao contágio pela Covid-19, tendo em vista ainda que o comércio não essencial está fechado no município.

São Leopoldo teve seus serviços fechados neste domingo, incluindo restaurantes, fechados. Esteva permitido apenas o funcionamento dos serviços de saúde, das farmácias, dos postos de combustíveis, apenas para abastecimento de veículos, do setor hoteleiro e das clínicas veterinárias em São Leopoldo. O transporte coletivo de passageiros funcionou apenas para a circulação das linhas que transportam os trabalhadores da saúde. A situação será reavaliada nesta terça-feira, em reunião do Comitê de Atenção ao Coronavírus.

Segundo dados da Força-Tarefa da Prefeitura de São Leopoldo, que conta com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Brigada Militar e Polícia Civil, 136 denúncias foram averiguadas. Destas, 46 locais foram fechados e 37 notificados, entre a sexta-feira e o domingo.

