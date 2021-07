Viamão passa de 71% da população vacinada com a primeira dose

publicidade

A Prefeitura de Viamão já soma 107 mil residentes no município imunizados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus – o que representa 71% da população. A faixa etária para a vacinação foi ampliada para pessoas a partir dos 33 anos neste sábado. A aplicação das doses ocorre nas 19 unidades de saúde, das 8h às 13h.

Também estão recebendo a vacina mães de crianças com até dois anos e os cuidadores de pessoas com deficiência. Para receber a vacina é preciso apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência em seu nome. Interessados também podem fazer doações de alimentos não perecíveis para a Campanha Vacina Solidária no momento da vacina