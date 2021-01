Viamão publica novo decreto referente a pandemia

publicidade

Em reunião ocorrida no começo da noite desta terça-feira, o prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, apresentou o novo Decreto que regula os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia da Covid-19 para o município.

Na ocasião, o prefeito citou a adesão de Viamão ao Plano de Cogestão Regional, ocorrido no último sábado. “O novo decreto permite cuidado com a vida e com a saúde", disse Bonatto.

O prefeito citou, ainda, a nova formação do Comitê de Operações de Emergência em Saúde (COES). O grupo é destinado a integrar as ações e serviços de saúde, para atuação em situações de emergência e estado de calamidade pública, com o objetivo principal de coordenar as ações emergenciais da área da saúde, em consonância com as diretrizes do SUS.

Sobre o novo Decreto, Bonatto afirmou que o texto permite a flexibilização de atividades com intensa fiscalização. Disse, ainda, que equipes de fiscais vão atuar em todas as regiões do município fazendo com que os protocolos sanitários sejam executados.

O documento completo cita as novas regras válidas e os protocolos que devem ser utilizados. O Decreto na íntegra está disponível no site da prefeitura.

