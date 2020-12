Victor Graeff realiza programação de Natal nesta terça-feira

publicidade

A Administração Municipal de Victor Graeff, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo realiza no dia 22 de dezembro sua programação do Natal Mágico 2020.

Neste ano, levando em conta a pandemia de Covid-19, as atividades natalinas serão diferenciadas e vão contar com um show itinerante cruzando as ruas do município. O espetáculo “Uma Noite Feliz”, apresentado pelo Grupo Shammah vai abrilhantar a noite, a partir das 20h. Além do show, a programação vai contar com o Papai Noel itinerante e um show de fogos.

