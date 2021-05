Vida & Saúde recebe o nível máximo de acreditação hospitalar em Santa Rosa

publicidade

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, foi qualificado como nível 3 em acreditação hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O selo representa que a casa de saúde cumpre critérios de segurança, gestão integrada dos processos e excelência em gestão, demonstrando ciclos de melhorias e maturidade institucional. Apenas oito instituições do Estado possuem essa certificação.

Na manhã desta segunda-feira, ocorreu uma solenidade no pátio da entidade, com transmissão pelas redes sociais. O presidente do Hospital, Rubens Zamberlam, destacou que, com as evidências pautadas na qualidade e melhoria contínua, no compromisso com a segurança do paciente, aliado a uma gestão eficiente, o Hospital Vida & Saúde pôde comemorar mais este reconhecimento.

“Estamos colhendo o resultado de muito trabalho. De equipes dedicadas a oferecer o melhor atendimento para a comunidade de nosso município e região.”

A instituição passou por uma avaliação detalhada, por meio do Instituto de Acreditação Hospitalar e Certificação em Saúde (IAHCS), no mês de março. A avaliação buscou evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada, bem como ciclos de melhorias e maturidade institucional. O Hospital Vida & Saúde está acreditado no nível 2 desde 2018.

A diretora-geral, Vanderli de Barros, diz que foi um grande desafio passar por uma auditoria em meio ao período mais conturbado da pandemia. “Mostramos que estamos preparados para fazer uma assistência com qualidade e segurança. Temos uma equipe comprometida, dedicada e que atua todos os dias para ofertar a melhor assistência para os nossos pacientes.”