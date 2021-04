Vigilância Ambiental confirma morte de dois bugios por febre amarela em Caxias do Sul

publicidade

A Vigilância Ambiental em Saúde de Caxias do Sul recebeu, nesta terça-feira, a confirmação de que dois bugios encontrados mortos no interior do município estavam infectados com febre amarela. Os laudos positivos foram emitidos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Ainda são aguardados os resultados de testes em outros quatro macacos.

Os seis animais foram localizados desde o início do mês de abril por moradores em diferentes pontos da Fazenda Souza e Criúva. Outros onze macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames.

Macacos podem se contaminar e morrer de febre amarela e/ou raiva, doenças que podem ser transmitidas a humanos, entre outras causas.

Vacina

A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação. Pessoas que já fizeram a dose não precisam mais aplicá-la, já que a imunidade é permanente. Para os que ainda não fizeram, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) aplicam as vacinas às quartas-feiras (devido à curta validade do imunizante, os frascos são abertos para aplicação apenas um dia por semana).

Nesta semana, em função do feriado, a aplicação ocorreu nesta terça-feira. Já a vacina da raiva é agendada pelas UBSs, conforme avaliação após casos de agressão (mordeduras, arranhaduras ou lambeduras de ferimentos e mucosas).

Casos de macacos encontrados mortos podem ser informados diretamente para a Vigilância Ambiental em Saúde pelo telefone 3202-1438, das 8h às 17h.