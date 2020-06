Vigilância interdita galpão de cebolas em Porto Xavier após novos casos de Covid-19

publicidade

A Vigilância Sanitária de Porto Xavier interditou, nesta terça-feira, um galpão de cebolas. Um funcionário apresentou sintomas para a Covid-19 e procurou uma unidade de saúde, positivando para a doença. Com a confirmação, a empresa realizou testes rápidos em todos os funcionários.

O secretário municipal de Saúde, Fabiana Souza da Silva, conta que havia um caso confirmado de uma grávida. O esposo dela, que trabalha no galpão, resolveu fazer o teste. “Com o resultado positivo, a empresa se mobilizou e testou todos os colaboradores”. O galpão está interditado temporariamente, até que ocorra a sanitização de toda a estrutura. Os produtos, perecíveis, podem ser retirados de acordo com a capacidade da empresa. Na próxima semana, serão feitos novos testes com todos os 45 funcionários, como medida de prevenção.

Fabiana revela que dos pacientes com confirmações, apenas um procurou uma unidade de saúde. “Se a empresa não tivesse a iniciativa de testar sua equipe, não saberíamos destes casos”. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar. O município trabalha agora na testagem dos familiares dos pacientes com confirmação de Covid-19. Porto Xavier contabiliza 16 casos confirmados da doença. O dado considera casos confirmados antes do ocorrido no galpão e exclui funcionários da empresa que não residem na cidade.

Determinação por testes

O Comitê de Enfrentamento da Crise determinou que outras empresas que atuam na exportação e importação de cebola realizem testes em seus colaboradores. “ O porto gera muita circulação de pessoas. As empresas devem testar pelo menos 20% de seu quadro de funcionários”. A medida deve ser incorporada ao decreto estadual, em vigência no município.

Roque Gonzales intensifica medidas

Na cidade vizinha de Roque Gonzales, a prefeitura intensificou medidas de prevenção, já que dois moradores contraíram a doença em Porto Xavier. Clari Renner, secretária municipal de Saúde, revela que o município possui três casos confirmados da doença, um deles internado em São Luiz Gonzaga. Um dos casos é de um morador de Rincão Vermelho, distrito da cidade.

Na localidade, a prefeitura determinou que a circulação de veículos da subprefeitura e da secretaria de saúde circulem para a sede da cidade apenas em casos de extrema necessidade, como forma de prevenção. Mas a secretária garante que não há restrição de circulação para os moradores.